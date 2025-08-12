Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Myanmar'a Barış Ziyareti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Endonezya, Filipinler ve Tayland'dan da yetkililerin bulunduğu bir ekibin, barışın sağlanması için Myanmar'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Bernama ajansının haberine göre Enver, Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da bir araya geldiği Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Myanmar'da barışın tesisinin yanı sıra mültecilere acil insani yardım sağlanmasının öncelikli bir konu olduğunu vurgulayan Enver, bu kapsamda ülkesinde çok sayıda mülteciyi bulunduran Bangladeş'e de desteğini bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından Endonezya, Filipinler ve Tayland'dan yetkililerin dahil olduğu bir ekibin koordine edileceğini belirten Enver, gelecek haftalarda ise bu ekibin "barışın sağlanmasının yanı sıra ve etnik azınlıklar ve Myanmar halkına yönelik zulmün" son bulması amacıyla Myanmar'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Söz konusu ziyarette, Malezya ve Bangladeş arasında savunma işbirliğinin yanı sıra sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol ürünlerinin tedariki ve altyapısında işbirliğini de kapsayan anlaşmalar imzalandı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak, 1 yıllığına OHAL ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim, 31 Temmuz'da yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkede 4,5 yıldır süren olağanüstü hali (OHAL) sona erdirmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Myanmar'ın Arakan eyaletinden kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 900 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve BM, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.