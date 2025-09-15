Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den İsrail'e Sert Tepki

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi gerektiğini vurgularken Filistin'le dayanışma için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verilmesi çağrısında bulundu.

Enver, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısını "en güçlü ve en samimi şekilde" kınadığını belirten Enver, bu saldırıyı "sorumsuzca bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Enver, " Gazze, gözlerimizin önünde yerle bir oluyor. Gazze halkı, daha önce görülmemiş bir katliam ve yok edilmeye maruz kalıyor, hastaneler yerle bir ediliyor, çocuklar enkazlara gömülüyor. " diye konuştu.

"Bu, daimi apartheid ilanıdır"

Enver, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin de ötesine taşıdığını vurgulayarak "İsrail hiçbir zaman bir Filistin devleti olmayacağını söyledi. Açık konuşalım. Bu, daimi apartheid ilanıdır." dedi.

Sumud Filosu için de destek çağrısında bulunan Enver, "Bu, bir merhamet misyonudur. Bu filonun kıyıya ulaşması için elimizden geleni yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Devletlerin gelecek nesiller için kınamaların ve açıklamaların ötesine geçmesi gerektiğinin altını çizen Enver, "Kınamalar füzeleri durdurmayacak. Açıklamaları Filistin'i özgürleştirmeyecek. Ağır cezai eylemler uygulanabilir. Diplomatik ilişkiler kesilmeli, ticari ilişkiler de." görüşünü dile getirdi.

İİT ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi

Devlet başkanları seviyesinde yapılan zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.

Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olma özelliği taşıyor.