Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Gazze'ye İnsani Yardım Çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yönelik insani yardımın "acilen ve hiçbir engele takılmadan" ulaştırılması çağrısı yaparak, bölgedeki ablukayı kırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı verdi.

Bernama ajansının haberine göre, başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Enver'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 34 Malezyalı insani yardım gönüllüsünün ilerleyişini yakından takip ettiği belirtildi.

Filoya yönelik herhangi bir engellemenin bölgedeki halkın çektiği acıları daha da artıracağı vurgulanan açıklamada, Enver'in, Gazze'ye insani yardımın "acilen ve herhangi bir engelle karşılaşmadan" ulaştırılması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Başbakan, hükümetin ve tüm Malezyalıların, dayanışma ve adalet ilkeleri doğrultusunda bu insani yardım misyonunu kararlılıkla desteklediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.