Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Gazze Şeridi'nde Vahşete Tepki

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze Şeridi'nde "masum çocukların çekinmeden öldürüldüğünü" belirterek, uluslararası sisteme yönelik güven eksikliği bulunduğunu bildirdi.

Enver, Çin'in Tiencin kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ndeki genişletilmiş "ŞİÖ Artı" Toplantısı'nda konuşma yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma tepki gösteren Enver, Gazze'de "masum çocukların çekinmeden öldürüldüğünü" belirterek, "uluslararası sisteme yönelik güven eksikliğinin" varlığına dikkati çekti.

Zirvede Şi Cinping tarafından önerilen eşit ve adil küresel yönetimin tesis edilmesine yönelik ilkelerden oluşan bir "Küresel Yönetim Girişimi" önerisine değinen Enver, bu girişimin "çok taraflı sistemin sarsıldığı bir dönemde derin yankı bulduğunu" kaydetti.

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da "Birleşmiş Milletler (BM) artık kendini reform etme arzusunu bile taşımıyor. Bugün uluslararası sisteme duyulan güven eksikliği var." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Gazze'deki zulme dikkati çeken Enver, "Masum çocukların fütursuzca katledildiği Gazze ve Filistin'deki vahşetler gözümüzün önünde. Bu vahşetler, dünya çaresiz kalırken Lübnan, İran ve Irak'taki komşularımıza da uzanıyor." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 557 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 660 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 426 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 619 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 294'e çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 839 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.