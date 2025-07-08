Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Çifte Standart Eleştirisi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Batılı liderlerin İran'dan nükleer programı terk etmesi talebinin tutarlı olması gerektiğini belirterek bu konuda "çelişkilerin çok belirgin hale geldiğini" ve İsrail ile İran konusunda "çifte standart" uyguladığını söyledi.

Enver, France 24 kanalına verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Washington ve Tel Aviv'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze meselesinin çok taraflı ve adil müzakerelerle çözülmesi gerektiğini söyleyen Enver, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin "Bu durumdan çok memnun olmadım çünkü ilerlemenin tek yolunun müzakereler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Enver, İran'a yönelik saldırıların "yanlış bir karar" olduğunu ve ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek Fransa dahil Batılı ülkelerin İran'ın nükleer programını terk etme çağrısının adil ve tutarlı olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Nükleer teknolojinin silahlaştırılmaması anlayışıyla silahsızlanma istiyorlarsa bu adil ancak bunun tutarlı şekilde uygulanması gerekiyor. Bu tür çelişkiler ve iki yüzlülükler çok belirgin hale geldi ve insanlar artık bunu kabul etmiyor."

İsrail-Filistin meselesinin 7 Ekim 2023'te başlamadığını hatırlatan Enver, bazı Batılı liderlerin Filistin'de "on yıllardır süren zulmü görmediğini" vurguladı.

Enver, "Şartların yönetildiği emperyalist veya sömürgeci bir dönemde değiliz. Adil olunmalı. İran'a 'Hayır.' deniyorsa İsrail'e de 'Hayır.' denmeli. Neden çifte standart var?" ifadelerini kullandı.

Katar, Mısır ve ABD aracılığında Hamas liderleriyle ateşkesi görüştüğünü kaydeden Enver, "Hamas'ı kınarken İsrail'in yaptıklarına sessiz kalan bir uşak olmayacağım." diye konuştu.

Öte yandan, Enver, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da barışçıl çözüme varılması çağrısı yaptı.