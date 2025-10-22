Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ASEAN Zirvesi Öncesi Gümrük Vergileri Hakkında İyimser

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde ele alınacak gümrük vergileri sorununun çözümü için "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduğunu söyledi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Enver, 26 Ekim'de başlayacak ve Trump'ın da aralarında bulunduğu bazı G7 liderleriyle yapılması planlanan toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

ABD'nin gümrük vergilerinin 3 günlük ASEAN zirvesinde önemli bir gündem maddesi olacağını, ABD, Kanada, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya ile görüşmeler yapacağını belirten Enver, "Bu görüşmelerin önemini küçümsemiyorum ancak bir şekilde sağduyunun üstün geleceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, bu gibi süreçlerin ASEAN üyesi ülkelere bölgesel işbirliğinin önemini hatırlattığını vurgulayarak, ASEAN'ın açıklık ve birlik ilkelerini somutlaştırmaya devam etmesi gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

ABD'nin gümrük vergileri

ABD, Güneydoğu Asya ülkeleri için genel olarak yüzde 19 ila 20 gümrük vergisi oranları belirlemişti.

Laos ve Myanmar'dan ABD'ye gönderilen ürünlere ise yüzde 40 oranında gümrük vergisi uygulanırken, Singapur yüzde 10 oranında gümrük vergisine tabi tutulmuştu.

Malezya ise aylar süren ikili müzakerelere rağmen yarı iletkenler gibi bazı istisnai ürünler dışındaki tüm ithalatlarda yüzde 19 gümrük vergisine tabi tutulmuştu.