Haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ASEAN Zirvesi Öncesi Gümrük Vergileri Hakkında İyimser

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağı ASEAN zirvesinde gümrük vergileri sorununa dair ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduğunu belirtti. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Enver, görüşmelerin öneminin farkında olduğunu ifade etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılması planlanan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde ele alınacak gümrük vergileri sorununun çözümü için "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduğunu söyledi.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, Enver, 26 Ekim'de başlayacak ve Trump'ın da aralarında bulunduğu bazı G7 liderleriyle yapılması planlanan toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

ABD'nin gümrük vergilerinin 3 günlük ASEAN zirvesinde önemli bir gündem maddesi olacağını, ABD, Kanada, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya ile görüşmeler yapacağını belirten Enver, "Bu görüşmelerin önemini küçümsemiyorum ancak bir şekilde sağduyunun üstün geleceğine dair ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, bu gibi süreçlerin ASEAN üyesi ülkelere bölgesel işbirliğinin önemini hatırlattığını vurgulayarak, ASEAN'ın açıklık ve birlik ilkelerini somutlaştırmaya devam etmesi gerektiğine inandıklarının altını çizdi.

ABD'nin gümrük vergileri

ABD, Güneydoğu Asya ülkeleri için genel olarak yüzde 19 ila 20 gümrük vergisi oranları belirlemişti.

Laos ve Myanmar'dan ABD'ye gönderilen ürünlere ise yüzde 40 oranında gümrük vergisi uygulanırken, Singapur yüzde 10 oranında gümrük vergisine tabi tutulmuştu.

Malezya ise aylar süren ikili müzakerelere rağmen yarı iletkenler gibi bazı istisnai ürünler dışındaki tüm ithalatlarda yüzde 19 gümrük vergisine tabi tutulmuştu.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.