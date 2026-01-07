Enver İbrahim'den Türkiye-Malezya İşbirliği Vurgusu

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, " ( Savunma sanayii) Geçmişteki düzenlemelerden farklı olarak, Türkiye ile olan anlaşmamız dostane bir ilişkiye dayanıyor, siz bizim insanlarımızı eğitiyorsunuz. Teknoloji transferi var. Eski sömürgeci güçlerle olan eski anlaşmaya benzemiyor." dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Malezya Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (ISIS Malezya) işbirliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen "Güç Kayması: Malezya ve Türkiye için Stratejik Tercihler" başlıklı etkinliğe Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş ve çok sayıda davetli katıldı.

Enver, buradaki konuşmasının ardından SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde katılımcıların sorularını yanıtladı.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığa ilişkin bir soruyu yanıtlayan Enver, Çin ile ASEAN'ın, sürece başka tarafları dahil ederek sorunu karmaşık hale getirmeden iletişimi sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Enver, tarafların bu süreçte davranış kurallarına uyması ve serbest ticaretin engellenmemesi gerektiğine değinerek, sorunun tırmandırılmaması tavsiyesinde bulundu.

Trump yönetimi ve Venezuela'daki askeri müdahale

ABD'nin Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan askeri müdahale konusunda uluslararası kurallara ve hukuka uyulması, hiçbir ülkenin tek taraflı hareket etmemesi yönünde duruş gösterdiklerini aktaran Enver, şunları söyledi:

"ABD'yi Maduro'yu geri göndermeye ve Venezuela halkının karar vermesine izin vermeye çağırdık, çünkü bence günümüz şartlarında bu tür tek taraflı eylemler çok fazla endişeye ve istikrarsızlığa yol açacaktır."

Diplomatik çözümlerin ön planda olması gerektiğini vurgulayan Enver, bölgesel meselelerde Türkiye'nin uzlaştırıcı çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İsrail'in yayılmacı politikaları

Enver, Malezya'nın koloniciliğe karşı savaştığını hatırlatarak, bir ülkenin Müslüman, Arap veya Asyalı olup olmadığına bakılmaksızın koloniciliğe karşı çıkılması gerektiğini anlattı.

İsrail koloniciliğinin de kabul edilemez olduğunun altını çizen Enver, hukukun ve adaletin tecellisinin önemine değindi.

Enver, Gazze konusundaki ahlaki terk edişi ve insanların ırkına veya dinine ayrımcılık yapılmasını anlamlandıramadığından bahsederek, Gazze'de yaşananların İsrail saldırganlığından kaynaklandığını vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'daki ve Filistinlilere ait bölgelerdeki yayılmacılığının kolonicilik ve baskıdan ibaret olduğunu aktaran Enver, bu durumun insanlara hiç değilse "tiksinti" hissini yaşatması gerektiğini, aksi takdirde insanlığın kaybolacağını dile getirdi.

Türkiye-Malezya savunma işbirliği

Enver, Türkiye'deki gelişmiş savunma sanayi şirketleriyle iyi işbirliği içinde olduklarını aktararak, "Geçmişteki düzenlemelerden farklı olarak, Türkiye ile olan anlaşmamız dostane bir ilişkiye dayanıyor, siz bizim insanlarımızı eğitiyorsunuz. Teknoloji transferi var. Eski sömürgeci güçlerle olan eski anlaşmaya benzemiyor." diye konuştu.

Savunma tedarikini kapsayan yeni düzenlemenin önemine değinen Enver, savunma sanayisi açısından çok daha ileri bir kapasiteye sahip olan Türkiye'nin katkılarıyla Malezya'daki savunma kapasitesinin de güçlendirildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başbakan Enver, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin "olabilecek en üst düzeyde" olduğunu ve kapsamlı bir strateji yürüttüklerini vurguladı.

Enver, Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing ile Mart 2025'te meydana gelen depremin ağır hasar bıraktığı Myanmar'a sağlanması planlanan insani yardımları ve normale dönme çabalarını görüştüğünü hatırlatarak, bu konuşmada Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) dahil bütün azınlıklara yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımın ayrım gözetilmeden dağıtılmasını şart koştuğu bilgisini paylaştı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik adaletsizliğin ve baskıların sürdüğüne dikkati çeken Enver, askeri yönetime karşı baskıların sürmesi gerektiğini ve askeri yönetimle diyalog konusundaki girişimleri sürdürdüklerini aktardı.

Malezya, Gazze'de katkı sunmaya hazır

"Filistin gibi konularda uluslararası sistemin başarısızlığına yönelik eleştirileriniz ışığında, Türkiye ve Malezya, Müslüman dünyasında ve uluslararası arenada siyasi ve ahlaki işbirliği için ortak bir çerçeve oluşturabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Enver, Gazze'den oldukça uzak olmalarına rağmen Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerin konuya ilişkin girişimlerini desteklediklerini hatırlattı.

Enver, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altındaki barış gücüne katılmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyleyerek, adalete, barışa ve insan onuruna inandıklarını kaydetti.

Türkiye, Malezya ve Pakistan arasında siyasi ve askeri ittifak kurulması girişimini canlandırmayı planlayıp planlamadığı sorusunu cevaplayan Enver, bölgesel girişim ve ortaklıkların öneminden bahsetti ve ittifakın birkaç ülkeyle sınırlandırılıp sınırlandırılmayacağının liderlerle müzakere edilmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.

Enver, bir soru üzerine, ülkesinin ham madde ihracatına değil sadece yatırım işlemlerine izin vermeyi politika olarak benimsediğini belirterek, "Daha önce ABD ile bu anlaşmayı yaptığımızda bazı karışıklıklar yaşandı. Başkalarının katılımına izin vermediğimiz konusunda. Bu doğru değil. Şu anda en büyük yatırımcı Avustralyalılar ve bu yıl Koreliler de katıldı, Çinliler de zaten oradalar. ABD çok ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Malezya'daki üniversitelerde yapay zeka alanında birçok yeni fakülteye yer verildiğini anlatan Enver, "Bu nedenle, şu anda Türkiye ile eğitim alanında çok güçlü bir işbirliği içindeyiz, buradaki üniversitelerle, araştırma merkezleriyle yapay zeka dahil tüm alanlarda birlikte çalışmak için." şeklinde konuştu.

(Bitti)