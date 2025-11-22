Malezya Başbakanı Enver'den G20 ülkelerine "adil ve tarafsız" gündem izlemeleri çağrısı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Küresel Güney'in, G20 ülkelerinden "adil ve tarafsız" bir gündem izlemelerini, Gazze ile Sudan'daki zulme son verme kararlığında kesin olmalarını ve Ukrayna'daki savaşa barışçıl bir çözüm getirmelerini beklediğini söyledi.

Enver, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin oturumunda konuştu.

Güney Afrika'nın ve Afrika kıtasının geçmişte "apartheid ve sömürgeciliğin en insanlık dışı yönüne" maruz kaldığını vurgulayan Enver, Küresel Güney'in, G20 ülkelerinden "adil ve tarafsız" bir gündem izlemelerini, Gazze'deki zulme, sömürgeleştirmeye ve Sudan'daki iç savaşa son verme kararlığında kesin olmalarını ve Ukrayna'daki savaşa barışçıl bir çözüm getirmelerini beklediğini belirtti.

Enver, yapay zekanın kurumların ayak uydurmakta zorlanacağı bir hızda iş gücü piyasasını yeniden yapılandıracağını dile getirerek, "Geçiş sürecine erkenden yatırım yapılmazsa çalışanlar, özellikle gençler bu değişliklerle kendi başlarına yüzleşmek zorunda kalacaklar." dedi.

Tarihin, küreselleşmeye hazır olmayan toplumların maruz kaldıkları sonuçları gösterdiğine işaret eden Enver, "Eğer ülkeler geçiş sürecine hazırlıksız giriş yaparsa yapay zeka ile istikrarsızlık gerçek bir tehlike haline gelir. Bu, zamanımızın en belirleyici zorluklarından birisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, bu zorluklarla mücadele etmek için ülkelerin, önce halklarını ve özellikle gençlerini teknolojik değişikliklere uyum sağlayacak şekilde donatması gerektiğini vurguladı.

Afrika'daki ilk G20 Zirvesi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle bugün başladı.

G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasında ilk zirve olma özelliği taşıyor.

Aynı zamanda zirve, Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor ve bu, kıtanın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Avrupa Birliği ve Afrika Birliği ile Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, Türkiye, İngiltere ve ABD'nin yer aldığı 19 ülkeden oluşan G20'nin bu yılki zirvesine ev sahibi ülke tarafından aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya ve Vietnam'ın da bulunduğu 16 ülke davet edildi.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alıyor.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılıyor.

Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya'yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede, Arjantin ve Meksika ise dışişleri bakanlarıyla temsil ediliyor.