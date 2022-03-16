Malezya, Afganistan'a 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek - Haberler

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Malezya, Afganistan'a 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya, Afganistan'a 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderecek

KUALA Malezya'nın salgınla mücadelede destek kapsamında Afganistan'a 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı göndereceği bildirildi.

KUALA Malezya'nın salgınla mücadelede destek kapsamında Afganistan'a 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısı göndereceği bildirildi.

Bernama'nın haberine göre, Malezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kamarudin Jaffar, ülkesinin insani krizler ve salgınla mücadele etmeye çalışan Afganistan'a 1,6 milyon dozluk Kovid-19 aşısı sağlayarak destek vereceğini açıkladı.

Aşı yardımının ne şekilde yapılacağının Afgan yetkililerle görüşüldüğünü ifade eden Jaffar, teslimatın zamanına dair bilgi vermedi.

Jaffar, dün bir sivil toplum kuruluşunun Pakistan ya da Afganistan'da kullanılmak üzere 50 bin dolarlık yardımda bulunduğunu aktardı ve Afganistan'a yapılan insani yardımların artırılması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

AA / İdris Sülün - Güncel

Afganistan, Malezya, Güncel, Haberler

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