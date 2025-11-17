Malezya Açıklarında Göçmen Teknesinin Arama Kurtarma Operasyonu Sonlandırıldı

Malezya açıklarında batan ve içinde Arakanlı Müslümanların (Rohingya) bulunduğu göçmen teknesinde kaybolanları arama kurtarma operasyonunun sonlandırıldığı bildirildi.

Bernama ajansının haberine göre, Kuala Lumpur hükümetine bağlı Malezya Denizcilik İcra Ajansı (MMEA), batan göçmen teknesinde kaybolanlara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, teknenin batması sonrası kaybolanlara yönelik 9 Kasım'da başlatılan operasyon kapsamında yaklaşık 6 bin kilometrekare deniz alanının tarandığı belirtildi.

Bu süreçte "yeni bulgulara ulaşılamaması üzerine" operasyonun bugün sonlandırıldığı aktarılan açıklamada, daha önce duyurulduğu üzere göçmen teknesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada, arama kurtarma operasyonunun "kayıp kişiler hakkında yeni bilgiler ortaya çıkması halinde" yeniden başlatılabileceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan tekne, Malezya ve Tayland arasındaki deniz sınırı yakınlarında 6 Kasım'da alabora olmuştu.

Yapılan aramalarda yaklaşık 70 göçmenin bulunduğu tekneden 26 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinden Malezya'ya giden göçmenlerin başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetmişti.

Diğer iki teknenin durumu henüz bilinmiyor.