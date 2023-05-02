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Malezya açıklarında Gabon'a ait petrol tankerinde yangın çıktı

Malezya açıklarında Gabon'a ait petrol tankerinde yangın çıktı

Güncel Haberler

Malezya'nın Tanjung Sedili bölgesinin kuzeydoğu açıklarında Orta Afrika ülkesi Gabon'a ait petrol tankerinde yangın çıktı.

Malezya'nın Tanjung Sedili bölgesinin kuzeydoğu açıklarında Orta Afrika ülkesi Gabon'a ait petrol tankerinde yangın çıktı.

CNN'in haberine göre, Malezya Deniz İcra Dairesi (MMEA), Çin'den Singapur'a giden Gabon bandıralı petrol tankerinde yangın çıktığını duyurdu.

MMEA'dan yapılan yazılı açıklamada, tankerdeki 23 kişinin tahliye edildiği, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

MMEA Komutanı Amiral Nurul Hizam Zakaria, kayıp kişilere yönelik arama faaliyetlerine başlandığı bilgisini paylaştı.

Yangın sonucu oluşan dumandan bölgedeki deniz trafiğinin de etkilendiği ve konuya dair uyarılar yayımlandığı kaydediliyor.

Ayrıca tankerden petrol sızıntısı yaşanıp yaşanmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel

Malezya Gabon Güncel Haberler

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