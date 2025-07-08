Malezya, ABD'nin Gümrük Vergisine Karşı Müzakereleri Sürdürecek

KUALA LUMPUR, 8 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Malezya'nın ihraç ettiği ürünlere ABD'nin yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasının, iki ülkeye de fayda sağlayan ticari faaliyetlere, tedarik zincirlerine ve yatırım akışına zarar verebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Malezya Kralı Sultan İbrahim İskender'e gönderdiği mektubun ardından salı günü yapılan açıklamada Malezya'nın, buna karşın her iki taraf için de eşit ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşmak üzere müzakereleri sürdürmeye kararlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Malezya, tek taraflı tedbirlerin her iki ülkeye de fayda sağlayan ticari faaliyetleri, tedarik zincirlerini ve yatırım akışını bozabileceği görüşündedir.Malezya ayrıca bir yandan ikili ticaret ve yatırımın, sürdürülebilir ekonomik kalkınmada olumlu bir güç olarak işlevini sürdürmesi sağlanırken, diğer yandan da birlikte hem ülkelerimiz hem de halklarımızın çıkarlarını koruyan karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulabileceğimize kuvvetle inanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin yeni gümrük vergisi oranları, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.