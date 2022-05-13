Malezya, ABD'nin daha aktif Asya ticaret gündemi benimsemesini istiyor

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, ABD'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile daha aktif ticaret ve yatırım gündemi benimsemesi çağrısında bulundu.

ABD-ASEAN Özel Zirvesi dolayısıyla Washington'da liderlerle bir araya gelen İsmail Sabri, yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) Anlaşması'ndan çekilmesinden bu yana Asya ülkelerinin yaşadığı "hayal kırıklığını" ifade etti.

İsmail Sabri, ABD'yi ASEAN ülkeleri ile daha aktif bir ticaret ve yatırım gündemi benimsemeye çağırırken bunun ABD'ye ekonomik ve stratejik olarak fayda sağlayacağını vurguladı.

ABD'nin, 2020'de 308,9 milyar dolar tutarında iki yönlü ticaret ile en büyük doğrudan yabancı yatırımcı olarak ASEAN için önemli bir ortak olduğunun altını çizen İsmail, salgının uluslararası ticaret ve iş birliğinin önemini, bölgesel tedarik zincirlerinin birbirine bağlanması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu kaydetti.

İsmail, "Bundan dolayı ABD, ekonomik ve stratejik olarak ABD'ye fayda sağlayacak ASEAN ile daha aktif ticaret ve yatırım gündemi benimsemelidir." ifadesini kullandı.