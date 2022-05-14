Malezya, ABD-ASEAN zirvesinde 'engelsiz küresel tedarik zincirleri' çağrısında bulundu

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, ABD-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Özel Zirvesi'nde "engelsiz küresel tedarik zincirleri" çağrısı yaptı.

ABD-ASEAN Özel Zirvesi'nin ardından basın mensuplarına, zirveye dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan İsmail Sabri, ASEAN ülkeleri ve ABD'nin engelsiz küresel tedarik zincirlerini sağlamak için elverişli bir ekosistem oluşturması gerektiğini vurguladı.

ASEAN ve ABD'nin ticaret ve yatırımda sürdürülebilirliği, dijitalleşmede insan sermayesinin gelişimini, ekonomik esnekliği ve bölgedeki entegrasyonu geliştirmesi gerektiğini belirten İsmail Sabri, "ASEAN ve ABD, dijitalleşme potansiyelinden ve dördüncü sanayi devriminden yararlanmalı." ifadesini kullandı.

"Başarılı ziyaret"

İsmail Sabri, ABD-ASEAN Özel Zirvesi kapsamında Washington'a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyareti "başarılı" olarak nitelendirdi.

Söz konusu ziyaretin özelde Malezya ile ABD ve genel çerçevede ASEAN ülkeleriyle ABD arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade eden İsmail Sabri, "ABD, Malezya için ticari ve siyasi açılardan oldukça önemlidir." dedi.

Başbakan İsmail Sabri, ABD'nin Malezya'daki en büyük ikinci ticaret ortağı ve yatırım açısından 4'üncü büyük ülke olduğunu, zirvedeki liderler ve endüstrinin önde gelen isimleriyle görüşmenin bağları daha da güçlendirdiğini kaydetti.