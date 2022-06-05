Malezya, 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefliyor - Haberler

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Malezya, 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

AA - İdris Sülün - Güncel
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Malezya, 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

KUALA Malezya, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında 2050'ye kadar karbon emisyonlarını sıfırlamak istiyor.

KUALA Malezya, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında 2050'ye kadar karbon emisyonlarını sıfırlamak istiyor.

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, hükümetin 2050 yılına kadar karbon nötr hedeflerine ulaşabilmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağını söyledi.

Malezya'nın Asya Sıfır Emisyon Topluluğu aracılığıyla benzer vizyonlara sahip ülkelerle de çalışacağını belirten İsmail Sabri, 2025'e kadar yüzde 31 ve 2035'e kadar yüzde 40 ulusal yenilenebilir enerji katkısı hedefine ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Başbakan, hükümetin, ülkenin toplam kara kütlesinin yüzde 50'sinden fazlasını kaplayan doğal ormanları korumaya kararlı olduğunu kaydetti.

AA / İdris Sülün - Güncel

Dünya Çevre Günü Malezya Güncel Haberler

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