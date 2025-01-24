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Maldivler Büyükelçisi Latheef, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Maldivler Büyükelçisi Latheef, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde çekilen önemli fotoğraflara oy kullandı ve duygu dolu yorumlarda bulundu.

Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Latheef, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" fotoğrafını seçen Latheef, Suriye halkının özgür olmasını istediğini söyledi.

Latheef, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Filipinler'in başkenti Manila'da yer alan kıyı kasabası Tondo'da Yagi Kasırgası etkilerini konu alan Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" adlı karesine oy vererek, "Gelecek nesiller için çevremizi güvence altına almak zorundayız." dedi.

"Haber" kategorisinde, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Megazi Mülteci Kampı'nda yaralanan bir çocuğu gösteren Ali Jadallah'ın "O bakış" karesini tercih eden Latheef, "Bu, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizin çektiği acıları gösteriyor. Filistin, tüm Müslümanlar için çok önemli. Bu yüzden en kısa zamanda özgür Filistin'e kavuşmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Latheef, "Günlük Hayat" kategorisinde de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde temmuz ayına gelinmesine rağmen karın erimediği Faraşin Yaylası'nda oynayan çocukları konu alan Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" isimli fotoğrafına oy vererek, küçük çocukların günlük yaşamını yansıtan fotoğrafı çok beğendiğini dile getirdi.

Büyükelçi Latheef, "Spor" kategorisinde ise Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ve Avusturya maçında milli futbolcu Arda Güler'in bir pozisyonda Avusturyalı dört oyuncuyla mücadele ettiği anı gösteren Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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