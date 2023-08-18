Malazgirt, zaferin 952'inci yıl dönümü kutlamalarına hazırlanıyor

26 Ağustos'ta tarihleri arasında yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek törene, katılımcıların sıcaktan etkilenmemeleri için serinleme sistemi kuruldu.

Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kutlamalar kapsamında 1000 kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk, cirit, güreş, futbol, voleybol ile basketbol müsabaka alanı kuruldu. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda bungalov türü konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane ve kafeler yapılırken, 1071 adımdan oluşan fetih yolu, helikopter pisti ve tören alanında davetlileri serinletmek için de sistem hazırlandı. Alanda kurulan serinleme sistemiyle, soğuk buhar püskürtüleceği öğrenildi.

'TÖRENİMİZİN EN GÖRKEMLİ KISMI 26 AĞUSTOSTA GERÇEKLEŞECEKTİR'

Tören alanındaki çalışmaları inceleyen Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, "Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümünü etkinlikleri maksadıyla yapılan çalışmalar hemen hemen bitmek üzere. Keçeden yapılan büyük han çadırımız da tamamlanmak üzere. 16 adet geleneksel tematik çadır, tarihte kurulmuş 16 Türk devletlerini temsil etmektedir. Vatandaşlarımızın ilgisini çekecek birçok gösteri, birçok etkinlik ve müsabakaya Tarihi Milli Park alanımız ev sahipliği yapacak. Hipodrom alanımızda atlı sporlar ve atlı sporlara yönelik bazı müsabaka ve etkinlikler düzenlenecek, Okçular Vakfı'nın himayelerinde geleneksel okçuluğu gençlerimizin bilhassa tecrübe edecekleri bazı etkinlikler ve müsabakalarımız gerçekleştirilecek. Güreş alanındaki hazırlıklar da bitti. Milli park alanı içerisinde 44 adet ahşaptan dükkan bunuyor. Bu dükkanlarda geleneksel Türk- İslam el sanatları ve yöresel ürünler sergilenecek ve satışları yapılacak. Alanımıza gelecek olan vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet vermesi planlanmaktadır. Tabi ki törenlerimizin en nihayetinde en görkemli olacak kısmı ise 26 Ağustosta gerçekleşecektir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUZ'

Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirten Bayram, şunları söyledi:

"26 Ağustos sabahında Sayın Cumhurbaşkanımızın hitapları tören alanımızdaki sahneden gerçekleşecek. Malazgirt Zaferi'nin tarihimizde çok önemli bir yeri var. Bin yıllık bu topraklardaki serüvenimizde en önemli noktalardan bir tanesi olarak Malazgirt Zaferi'ni görmekteyiz. Öyle ki Malazgirt Zaferi ile beraber Anadolu'nun kapısı Türklere tamamen açılmış ve çok kısa dört beş yıl süre içerisinde İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti kurulacak kadar bir etkiye sahip olmuştur. Bu minvalde bizler Malazgirt Zaferi'ni ve Malazgirt Meydanı'nı bu bölgeleri bu toprakları vücut mekanlarımız olarak görmekteyiz. Nasıl ki batıda Çanakkale Zaferi bizler için kurucu bir nitelik taşımakta ve bizler için çok önemli ise doğuda da bizler Malazgirt ve Ahlat bölgelerinin bu noktada çok önemli ve kurucu mekanlar olarak temaşa etmekteyiz. Bu noktada da bu hisle, bu heyecanla ve bu coşkuyla bizler 24- 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde burada gerçekleşecek olan etkinliklere Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımızı davet ediyoruz."