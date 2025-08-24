Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerinde jandarma helikopterlerinin sunduğu hava gösterileri ilgiyle izlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki kutlama programına katılanlar, birbirinden güzel etkinliklere tanıklık etti.

Malazgirt'te devam eden etkinlikler kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterileri düzenledi.

Etkinlik alanının üzerinde nefes kesen gösteriyi heyecanla izleyerek coşkuyu ve gururu bir arada yaşayan vatandaşlar, gösterileri cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi izleyen Ali Çinçinoğlu, AA muhabirine, etkinlikler için Bursa'dan geldiklerini belirtti.

Atlı okçuluk müsabakalarına katıldıklarını anlatan Çinçinoğlu, "Bu alanı çok beğendim. Gayet güzel yapılmış. Bu etkinlikler güzel organize edilmiş. Her şey çok iyiydi. Çelik Kanatlar gösterisi bizi hakikaten gururlandırdı. Askerimiz, jandarmamız böyle olduğu sürece bu vatana kimse bir şey yapamaz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Abdullah Sait Gönültaş ise Malazgirt'in 954. yıl dönümünün çok güzel etkinliklerle devam ettiğini belirtti.

Jandarma ekibinin "Çelik Kanatlar" gösterisini izlediklerini anlatan Gönültaş, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok muazzam ve güzeldi. Malazgirt'in ruhunun yaşandığı bu kadim şehre herkesi bekliyoruz. Malazgirt halkı da heyecanla Cumhurbaşkanı'nı bekliyor. Hayırlısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gelmesini bekliyoruz. Malazgirt halkı olarak etkinliklere büyük katılım sağlıyoruz. At yarışları, okçuluk, Çelik Kanatlar, Türk Yıldızları olsun etkinlikler çok güzel sürüyor. Tüm Türkiye halkını Malazgirt'imize bekliyoruz."

İzmir'den gelen Kardelen Teker de etkinliklere katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Çok güzel bir yer. Gerçekten helikopterle uçtuklarında bayağı güzeldi. Konserleri de çok sevdim. Yeni insanlarla tanıştım. Arkadaşlarımla buraya geldim. İki gündür buradayım, geldiğime pişman değilim. Çelik Kanatlar gösterisini çok beğendik. Etkinlik alanın üzerinde tur attılar. Çok beğendim. Herkesin gelmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.