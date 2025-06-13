Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü İçin Hazırlıklar Yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek şenliklerle ilgili hazırlıkların görüşüldüğü koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ahlat Kaymakamlığında Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, şenlikler süresince misafirlerin en iyi şekilde ağırlanabilmesi amacıyla konaklama imkanları planlanarak ihtiyaç duyulabilecek ek alanlar değerlendirildi.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndaki tören programı ve mezarlıkta sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, Ahıska Türklerinin iskan süreci, yerleşim yerlerindeki mevcut durumları, toplumsal entegrasyonlarına ilişkin yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantıya, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Van Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Emin Topçu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Adem Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve Devlet Su İşleri 173. Bitlis Şube Müdürü Niyazi Yayla katıldı.