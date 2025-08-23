Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri, düzenlenen programla başladı.

Han Otağı'nın kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen program, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösteri sunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Muş Valisi Avni Çakır, 3 gün sürecek etkinliklerin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bundan 954 yıl önce Sultan Alparslan ve onun şanlı ordusunun bu vatanı, bu topraklarda yaşayan Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Laz, Arap ve Zaza'ya vatan yaptığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür 1000 yıldır bu topraklarda bir ve beraber olarak varlığımızı devam ettiriyoruz. Yaklaşık 100 sene önce de Çanakkale'de devamında Anafartalar'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da, İnebolu'da 1000 sene önce olduğu gibi bu aziz millet yine kol kola bir ve beraber olarak aziz vatanını korumasını bildi ve bugünlere getirdi. Türkiye Cumhuriyeti devleti, bundan 1000 sene önce olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber güçlü olarak her zaman için mazlumun yanında zalimin de karşısında dimdik ayakta duracak. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza edelim. Bu Malazgirt ve Çanakkale ruhunu çocuklarımıza ve yarınlarımıza güçlü şekilde ulaştıralım."

Malazgirt'te 3 gün boyunca ata sporlarını, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü kurumlarının yaptığı çalışmaları ve diğer etkinlikleri misafirlere ve özellikle öğrencilere göstereceklerini anlatan Çakır, çocuklara hem bu ruhu aşılayacaklarını hem de devletleriyle, milletleriyle, kurumlarıyla gurur duymalarını sağlayacaklarını belirtti.

26 Ağustos'ta da bundan önceki yıllarda olduğu gibi büyük coşkuyla bu alanı dolduracaklarını kaydeden Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımızı ve diğer devlet erkanımızı ilimize yakışır şekilde misafir edeceğiz, karşılayacağız ve uğurlayacağız. Bu güzel ortamın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise Sultan Alparslan ve değerli askerleri sayesinde bugün burada yaşanıldığını, yaşanılmaya da devam edileceğini belirtti.

Son 9 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle her geçen gün daha güzelleşen Malazgirt'te coşkulu kutlamaların yapıldığını anlatan Şimşek, "Allah'ın izniyle yarın çok daha güzel olacağız. Her geçen gün burada çoğalan bu kalabalıkla ve ümmet anlayışıyla vatanımızı güzelleştireceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de Sultan Alparslan komutasında ve yönetiminde ümmet bilinciyle Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın, Fars'ın bir araya gelip Anadolu'yu ümmet kapısı yaptığını söyledi.

Malazgirt Zaferi kutlama törenlerinin 9 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle coşkuyla yapıldığını dile getiren Emre, "Allah'a hamdolsun ki bu sene mutluluğumuz, sevincimiz çok daha büyük. Yine Reisicumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüğümüz Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen ve şu anda da Türkiye'de her zeminde hasretle, muhabbetle konuşulup karşılanan Terörsüz Türkiye sürecini bu defa inşallah nihayete erdireceğiz." dedi.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz de Malazgirt Zaferi'nin yalnızca bir savaşın kazanılmasından ibaret olmadığını, Sultan Alparslan'ın savaş sonrası gösterdiği yüksek ahlak, adalet ve vakarın, Türk devlet anlayışının da bir nişanesi olduğunu vurguladı.

Malazgirt'in sadece bir askeri zaferin değil, bir medeniyet yürüyüşünün, bir milletin coğrafyaya kök salışının adı olduğunu ifade eden Öz, "Her yıl 26 Ağustos'ta bu büyük zafer milletimizin hafızasında diri tutulmakta, tarih bilincimizin yeniden inşasında önemli bir dayanak olarak anılmaktadır. Okçular Vakfı olarak dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da burada olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çakır, beraberindekilerle alanda kurulan çadırlarda ve stantlarda sergilenen ürünleri inceledi ve bilgi aldı.

Program kapsamında güreş müsabakaları, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar düzenlendi, jandarma atlı birlikleri de alanda devriye görevi yaptı.

Programa, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, kaymakamlar, vali yardımcıları, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.