Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Türklerin Anadolu'ya girişini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı alanda çeşitli türlerde 1071'er çiçek ve çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Şanlı zaferin yıl dönümü dolayısıyla Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda hummalı çalışma yürütüldü.

Üzerinde ve iç kısmında Selçuklu motiflerinin yer aldığı keçeden yapılmış Han Otağı ile 16 tematik çadırın kurulduğu milli park, 23-26 Ağustos'ta düzenlenecek birbirinden renkli etkinlikler için hazır hale getirildi.

Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarının dalgalandırıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğünce, çeşitli türlerde 1071 çiçek ve 1071 çam fidanı ekildi.

Atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, atlı savaş sanatları, atlı akrobasi, at binme, ok atma, güreş alanlarının bulunduğu parktaki kutlamalara katılanlar, ok ve yay atma, yöresel ürün stantlarını gezme imkanı bulacak, etkinliklerle eğlenceli zaman geçirecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaparak katılımcılara Malazgirt Zaferi'nin coşkusunu yaşatacak.

Muş Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünün kutlanacağı etkinlik alanında hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yarın etkinlikleri başlatacaklarını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm devlet erkanımızın, kabine üyelerimizin ve diğer misafirlerimizin de teşrifleriyle etkinlik alanımızda vatandaşlarımızla buluşacak. Malazgirt Zaferi, hem ülkemiz hem Muş'umuz açısından son derece önemli. Her yıl Muşlular, Malazgirtliler ve bölgedeki tüm hemşehrilerimiz, büyük bir coşkuyla bu etkinliklere katılım sağlıyorlar ve Cumhurbaşkanı'mızı büyük bir coşkuyla ilimizde ağırlıyoruz. Bu yıl da vatandaşlarımızın hem katılımı hem tören alanındaki konforu noktasında bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Geçen yıl eksikliğini yaşadığımız gölgeliklerimizi de bitirdik."

"Çok farklı etkinlikler halkımızla buluşacak"

Malazgirt ve Muş'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır olduğunu dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimiz, sadece 26 Ağustos'ta değil. O gün Cumhurbaşkanı'mız hemşehrilerimizle buluşacak. 23 Ağustos'ta başlatacağımız etkinliklerde atlı ve geleneksel sporlarımızdan güncel sporlara kadar gençlerimize çok çeşitli aktivite imkanı sunacağız. Halk konserlerimiz olacak. Türk Yıldızları, gösteri uçuşları gerçekleştirecek. Tüm öğrencileri, gençleri ve vatandaşlarımızı etkinliklere davet ediyoruz."

Ülkenin, Malazgirt'in ve Muş'un tarihi açısından 26 Ağustos'un son derece önemli olduğunu vurgulayan Çakır, şu ana kadar Muş ve Malazgirtlilerin üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak çok coşkulu kalabalıkla misafirlerini ağırladığını, bu yıl da aynı tabloyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacaklarını kaydetti.

Sadece Muş'taki değil civar illerdeki herkesi 26 Ağustos'taki buluşmaya davet eden Çakır, tüm illerden insanların bu coşkuyu yaşaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın yaklaşık 237 hektarlık alanı kapsadığı bilgisini veren Çakır, yeşil örtüyle kaplı bu alanın sadece etkinliklerde değil diğer zamanlarda da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendiğini, alana binden fazla özel çam fidanının dikildiğini söyledi.

Parkta tematik çadırların da kurulduğunu anlatan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlıklarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından, diğer kamu kurumu ve kuruluşlarından, belediyelerden katılım sağlanacak. Burada ürünlerini ve faaliyetlerini sergileyecekler. Etkinlik alanındaki hipodromda her yıl vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören at yarışları yapılıyor. Geleneksel sporlarımızdan okçuluk üzerine Türkiye çapında müsabakalar burada gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kuracağı 600 metrekarelik çadırda çocuklarımızın neşeli vakit geçirmesi ve sporun her dalıyla tanışması noktasında etkinliklerimiz olacak. Çok farklı etkinlikler vatandaşlarımızla buluşacak."

Vatandaşların konforuyla alakalı tüm tedbirleri aldıklarını dile getiren Çakır, "Dolu dolu 3 günlük etkinlik programı hazırladık. Güzel bir katılımla Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü ecdadımızla yakışır şekilde kutlayacağız çünkü bunu yaşamak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Malazgirt ruhunu aynen Çanakkale ruhu gibi ülkemizin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine yaymamız gerekiyor." diye konuştu.