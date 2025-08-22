Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılan çocuklara trafik eğitimi verildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı alana gelen çocuklara trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı, kutlama programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'ne geldi.

Alanda konuşlandırılan tırda, çocuklara ve yetişkinlere trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Daha sonra çocuklar 4 tekerlekli bisikletlerle trafik deneyimi yaşadı. Oluşturulan parkurda trafik polisleri eşliğinde bisiklete binen çocuklar, kırmızı ışık, yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kurallarına uymayı öğrendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığında görevli Polis Memuru Semih Demirel, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle 81 ili dolaştıklarını söyledi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın içinde yer alan akıllı sınıfta çocuklara yaklaşık 15 dakikalık teorik eğitim verdiklerini belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Trafiğin ne olduğu, trafikteki bireylerin rolleri, yaya geçitleri, emniyet kemeri kullanımı, güvenli oyun alanları ve okul servis araçları gibi konularda çocuklara bilgiler aktarıyoruz. Ardından çocuklarımızı dışarı alarak oluşturduğumuz parkurda bisikletlerle uygulamalı eğitim veriyoruz. Amacımız, trafik bilincini küçük yaşta aşılamak."

Kutlamalar kapsamında çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
