40 Yıldır Ahlat Bastonu Yapan Usta, Malazgirt Zaferi İçin Özel Tasarımlar Hazırlıyor

40 Yıldır Ahlat Bastonu Yapan Usta, Malazgirt Zaferi İçin Özel Tasarımlar Hazırlıyor
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 40 yıldır ceviz ağacından baston yapan Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konukları için farklı figürler işlenmiş özel bastonlar hazırlıyor. Gökbulak, yoğun bir mesaiyle siparişleri yetiştirmeye çalıştığını belirtiyor ve bu yıl da yerli ve yabancı misafirler için özel tasarımlar yaptığına dikkat çekiyor.

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaklaşık 40 yıldır ceviz ağacından 'Ahlat bastonu' yapan Refa Gökbulak (52), Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve konuklara hediye edilmek üzere çeşitli figürler işlenen özel bastonlar hazırlıyor. Gökbulak, siyasetçi ve konuklar için kurumlardan aldığı siparişleri yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Ahlat'ın sembolü haline gelen bastonları yapan ve bugüne kadar birçok lider, sanatçı ve ünlüye hediye eden Refa Gökbulak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için hazırlıklarına başladı. Kurumlardan aldığı siparişleri 23-26 Ağustos tarihlerine yetiştirmek için yoğun mesai harcayan Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasetçi ve konuklara hediye edilmek üzere çeşitli figürler işlenen ve ceviz ağacından özel bastonlar hazırladığını söyledi.

'YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Gökbulak, baba mesleğim olan baston sanatını 40 yıldır aynı tutkuyla aynı atölyede sürdürdüğünü belirterek, "Bu sezonda hem turizm hareketliliği hem de 1071 Malazgirt Zaferi kutlama etkinlikleri için yoğun şekilde çalışmaktayız. Atölyemizde kullanım amaçlı, hediyelik ve dekoratif bastonlar üretmekteyiz. Yüzlerce yıllık ağaçlardan yapılmış, kemikten üretilmiş ve ince el işçiliğiyle süslenmiş özel tasarım bastonlarımız büyük ilgi görüyor. Türk sanatlarının zarif örneklerinden tezhip sanatı, oyma ve el işçiliğini bastonlarımızda ustalıkla uyguluyoruz. Kılıçlı modellerimizin yanı sıra, çeşitli hayvan figürleriyle süslenmiş özel tasarım bastonlarımız da koleksiyonumuzda yer almaktadır. 25 Ağustos'ta Ahlat ilçesine gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir tasarım yaptım. Bu yılki 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına gelecek olan yerli ve yabancı misafirler, devlet büyükleri için de özel bastonlar hazırlıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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