Malazgirt Zaferi birçok ilden misafiri Ahlat'ta buluşturdu

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları, birçok ilden ziyaretçiyi Bitlis'in Ahlat ilçesinde buluşturdu.

Şanlı zaferin kutlamalarının yapıldığı "Sultan Alparslan'ın Otağı"nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yurdun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birçok kentten Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenen, keçeden yapılmış üzerinde Selçuklu motifleri bulunan Han Otağı ile tematik çadırların kurulduğu alanda yoğunluk oluşturdu.

Yöresel ürünlerin tanıtıldığı tematik çadırları ve stantları gezenler, atlı okçuluk, atlı cirit, Türk Yıldızları, mehter takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile güreş müsabakalarını izledi.

Ok atma deneyimi yaşayan, birbirinden güzel etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar, büyük zaferin coşkusunu yaşadı.

"Memleketimizin övünç kaynağı"

Manisa'dan gelen Nergiz Bulun, AA muhabirine, ülkenin her yerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Ülkenin batısından doğusuna geldiklerini ve büyük bir coşku yaşadıklarını anlatan Bulun, gösteri sunan Türk Yıldızları'nın memleket için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bulun, "Onların olması bizim için çok büyük bir güvence kaynağı. Türk Yıldızları göze ve kalbe hitap ediyor. Onların içinde bir anne yavrusu yatıyor. Memleketimizin övünç kaynağı. Önceden televizyonda izliyorduk ama ilk defa canlı izledik. Çok güzeldi. Allah hepsini korusun. Başarıları daim olsun. Memleketimizde daima ilerlesinler." dedi.

Diyarbakır'dan gelen Seyhan Eren de etkinliklerin çok güzel olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da alana geleceği için çok güzel hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eren, "Türk Yıldızları gösterisi çok güzeldi. Havada uçuştukları zaman içimiz koptu. Ay yıldızı yaptıkları an çok büyük bir coşkuydu. Ortam çok güzel, samimi ve içten. Burada çok büyük bir kalabalık var." ifadelerini kullandı.

"Türk Yıldızlarımızı izlerken gözlerimiz yaşardı"

Şanlı zaferin 954. yıl dönümü kutlamalarını yerinde izlemek için Osmaniye'den gelen Mehmet Çetinkaya ise harika bir etkinlikle karşı karşıya olduklarını anlattı.

"Anadolu'nun Türklere yurt olduğu 1071'in 954. yılını kutladıklarını söyleyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bu topraklar için atalarımız çok bedel ödedi. Kıymetini bilmeliyiz. Şu faaliyetlerin gençler tarafından izlenmesi ve anlaşılması çok önemli. Emeği geçenlere, başta Sayın Cumhurbaşkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetlerin tüm coğrafyada, Türkiye'de tarihi dokunun olduğu yerlerde yapılmasını önemsiyoruz. Çok duyguluydu. Burada gösteriyi seyretmek, vatanın emin ellerde olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güzel ilerlediğini, ilerlemeye devam ettiğini görmek gurur verici. Türk Yıldızları'nın bayrağı çizmesi, komutan da söyledi dünyada tektir. Kendi bayrağını gökyüzüne çizebilen Türk Yıldızlarımızı izlerken gözlerimiz yaşardı, çok gururlandık. Çok harika bir gösteriydi."

Kırşehir'den gelen Esma Öztürk Güreç de ülkenin dört bir yanından tüm Yörük Türkmenlerinin toplanarak buraya geldiğini belirtti.

Güreç, "Buradaki sıcaklık, düzen, ilgi, alaka ve gurur koşarak buraya gelmemizi sağlıyor. Tüylerimiz diken diken oluyor. Ata topraklarına gelmek, geçmişe dönmek, tarihi yaşamak bambaşka. Buraya geçmişimizle, tarihimizle, örfümüzle ve kültürümüzle geliyoruz. Kıyafetlerimizle, yemeklerimizle, yaptığımız işlerle geliyoruz." diye konuştu.