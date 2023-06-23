Malazgirt'teki terör saldırısı davası devam ediyor

Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 2015'te şehit edildiği terör saldırısına ilişkin, aralarında olayın faili "Zerdeşt" kod adlı terörist Savaş Çelik'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan terörist Savaş Çelik, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Avukatların da salonda hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Çelik, beraat talebinde bulundu.

Avukatların da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıyla ilgili 12 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.