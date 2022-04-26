Malazgirt'te yürütülen çalışmalar değerlendirildi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Malazgirt Müzesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Demirer, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinin bu yıl çok farklı kutlanacağını belirtti.

İki yıldır bu etkinlikleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde kutladıklarını kaydeden Demirer, "Bu yıl etkinliklerimizi daha kapsamlı yapacağız. İlçemizin huzuru, rahatı ve güveni biz kurum amirlerinin öncelikli işi olmalı. O yüzden tüm kurumlarımız ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için bir birimizle yarışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Altın da kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Malazgirt Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarına bayramdan sonra başlanacağı aktardı.