Malazgirt'te yeni eğitim öğretim yılı başladı
Muş'un Malazgirt ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı.
İlçedeki yaklaşık 14 bin öğrenci, yaz tatilinin ardından arkadaşlarına ve öğretenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulunda düzenlenen törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.
Törene, Okul Müdürü Ersin Kaya, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Güncel