Malazgirt'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması - Haberler

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Malazgirt'te "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt'te 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı.

İlçe merkezindeki yaya geçitlerinde yapılan uygulamada, vatandaşlar güvenli geçişle ilgili bilgilendirildi.

Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, sürücülere trafik kurallarının anlatıldığı broşür dağıttı.

Yaya geçidinde uygulama yapılarak, sürücülerin yaya geçişlerinde daha dikkatli olmaları istendi.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt, Hisarcık, Muş, Güncel, Haberler

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