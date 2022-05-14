Malazgirt'te 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' düzenlendi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Malazgirt ilçesindeki Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu'nda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında öğrencilerin hazırlamış olduğu bir birinden güzel projeler okulun bahçesinde sergilendi.

Serginin açılış kurdelesini Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş ve davetliler kesti.

Demirer ve beraberindekiler sergiyi gezerek eserleri inceledi.