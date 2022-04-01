Malazgirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler

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Malazgirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda farklı okullardan 40 öğrenci, hazırladıkları projeleri sergiledi.

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, fuarı gezerek, projeler hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Demirer, yaptığı konuşmada, bilime, sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını söyledi.

Demirer, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yapmış olduğu birbirinden değerli projeler bizlere gelecek için umut verdi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Cengiz Altın, Bilim Fuarı, Malazgirt, Muş, Güncel, Haberler

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