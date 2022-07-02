Malazgirt'te tayini çıkan hakim ve savcılar için program düzenlendi Muş'un Malazgirt ilçesinde tayini çıkan savcı ve hakimler için program düzenlendi. Muş'un Malazgirt ilçesinde tayini çıkan savcı ve hakimler için program düzenlendi. İlçedeki bir otelde düzenlenen programda Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, kısa süre sonra ilçeden ayrılacak savcı ve hakimlere plaket verdi. Protokol üyelerinin yeni görev yerlerine gidecek hakim ve savcılarla vedalaştığı programa, Vali Yardımcısı Mustafa Taş, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk katıldı. AA / Veysel Eşin - Güncel Güncel Haberler

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