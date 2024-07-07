Malazgirt'te Sel Felaketi: 20 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde sağanak yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş, hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Malazgirt'te aniden bastıran sağanak yağış ilçeye bağlı Bahçe köyünde sele neden oldu. Köyde yaşamı olumsuz etkileyen sel nedeniyle birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Annesi Sanem Karataş (47) ile kendilerine ait tuz işletmesinde çalışan Nazar Karataş aniden bastıran sel sularına kapıldı. Olayı gören köylülerin müdahalesi ile anne kurtarılırken, yaklaşık 600 metre sürüklenen genç kız yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Karataş'ın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı. Yaşanan felaket sonrası köye giden Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram incelemelerde bulundu.