Malazgirt'te Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için Anma Programı Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi. Programda, şehit Kulaksız ve diğer şehitler için dua edildi ve konuşmalar yapıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı tarafından, saldırının yaşandığı Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak, Şehit Binbaşı Kulaksız ve tüm şehitler için dua etti.

Saldırının yaşandığı yere karanfil bırakan Kaymakam Göksu Bayram, programda yaptığı konuşmada, şehit Kulaksız'ın şahadetinin 8. yılı münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Malazgirt halkının, şehit binbaşıyı unutamadığını belirten Bayram, "Hakkında o kadar çok güzel şeyler duydum ki hakikaten anladık, kahraman binbaşımız şehitlik mertebesine en yakışan, bizim cümle şehitlerimizden bir tanesiydi. Bu topraklarda bin yıldır, ebediyete irtihal etmiş, bütün şehit ve gazilerimizi yad ediyorum. Başta Binbaşı Arslan Kulaksız olmak üzere, Malazgirtli olsun, Anadolu'nun farklı coğrafyalarından olsun, dünyanın farklı noktalarından olsun şehadete erişmiş nice şehitlerimizi, en kalbi duygularımla, en saygılı hislerimle burada yad etmek istiyorum. Bıraktıkları kutsal emanet karşısında saygıyla eğilmek istiyorum. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin." dedi.

Törene, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Nermin Çankaya, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Berati Kalenci, Bulanık İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.