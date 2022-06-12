Malazgirt'te okuma bayramı düzenlendi Malazgirt ilçesindeki Danişmentgazi İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi. Malazgirt ilçesindeki Danişmentgazi İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi. Okulun bahçesinde gerçekleşen programda öğrenciler şiirler okudu, skeçler oynadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, yaptığı açıklamada, çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyledi. Etkinliğe Okul Müdürü Erhan Aslan, öğretmen ve veliler katıldı. AA / Veysel Eşin - Güncel Malazgirt Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Malazgirt'te okuma bayramı düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.