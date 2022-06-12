Malazgirt'te okuma bayramı düzenlendi - Haberler

Malazgirt'te okuma bayramı düzenlendi
AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt ilçesindeki Danişmentgazi İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.
Malazgirt ilçesindeki Danişmentgazi İlkokulu birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.
Okulun bahçesinde gerçekleşen programda öğrenciler şiirler okudu, skeçler oynadı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, yaptığı açıklamada, çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyledi.
Etkinliğe Okul Müdürü Erhan Aslan, öğretmen ve veliler katıldı.
AA / Veysel Eşin - Güncel