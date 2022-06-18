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Malazgirt'te mesleki eğitim merkezleri mezunları diplomalarını aldı

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt'te mesleki eğitim merkezleri mezunları diplomalarını aldı

Malazgirt ilçesinde mesleki eğitim merkezlerinde eğitimlerini bitiren 20 kişi diplomalarını törenle aldı.

Malazgirt ilçesinde mesleki eğitim merkezlerinde eğitimlerini bitiren 20 kişi diplomalarını törenle aldı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki mesleki eğitim merkezlerinde mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla verilen eğitimleri tamamlayan 20 kişi için program düzenlendi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Dinçer İpek, programda yaptığı konuşmada, mesleki eğitimi güçlendirmek istediklerini söyledi.

Mesleki eğitim alanların iş hayatlarında söz sahibi olabileceğini anlatan İpek, mezun olanlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları verildi.

AA / Veysel Eşin - Güncel

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