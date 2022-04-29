Malazgirt'te Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinliği - Haberler

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Malazgirt'te Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinliği

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt'te Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinliği

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çarpışmaların gerçekleştiği cephelerdeki askerlerin hikayelerinin anlatıldığı programda Şehit Yusuf Ulaş Lise Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi yaptı, şiirler okudu.

Programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt, Şehit, Lise, Muş, Güncel, Haberler

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