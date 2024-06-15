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Malazgirt'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

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Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törende konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemini vurguladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin önemini vurguladı.

Önemli günlerin toplumsal huzuru, sevgi ve saygıyı pekiştirdiğini dile getiren Bayram, "Bu tür önemli günler, halkımıızn birbiriyle kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlıyor. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutlarım." diye konuştu.

Törene, İl Genel Meclis Üyesi Sait Yıldırım, Konakkuran Beldesi Belediye Başkanı Remzi Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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