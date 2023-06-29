Malazgirt'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Göksu Bayram, bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur içinde geçmesi dileğinde bulundu.

Bayramların, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olduğunu belirten Bayram, "Bayramlar, toplumsal huzurumuzun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve Malazgirtli hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım." diye konuştu.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ile Malazgirt Devlet Hastanesi'ne giderek yatan hastaların ve çalışanların bayramını kutlayan Bayram, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğüne de geçerek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım, Konakkuran Belde Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Berati Kalenci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.