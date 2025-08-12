Malazgirt'te "Kızılay Kadın Kapasite Güçlendirme Çalıştayı" düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde "Kızılay Kadın Kapasite Güçlendirme Çalıştayı" yapıldı.

Malazgirt Sultan Alparslan Gençlik Kampı'ndaki çalıştaya Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Malatya, Muş ve Ağrı'dan yaklaşık 50 gönüllü kadın katıldı.

Katılımcılara olağanüstü durumlar, afetlere hazır olmak üzere oryantasyon, temel afet ve farkındalık, afet malzemelerini tanıma ve barınma, hassas gruplarla çalışma, olumlu eğitim ortamı, sunum teknikleri ile insani yardım eğitimi verildi.

Ağrı'dan gelen Şükran Bakır, aldıkları eğitimin önemli olduğunu belirterek, "Uygulamalı olarak afet anında barınma alanı oluşturmayı öğrendim. Bu bilgiyle Ağrı'daki gönüllülere dokunacak, onların afet anında daha bilinçli hareket etmesini sağlayacağım." dedi.

Eğitim sonrası Malazgirt Zafer Anıtı'nı ziyaret eden gönüllüler, şehitler için dua etti.

Çalıştaya, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yanık ve ailesi, Kızılay İl Başkanı Şenol Göçmen, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Taş, Kızılay Muş Bölge Afet Müdürü Baran Akar ve personel katıldı.