Malazgirt'te kan bağışı kampanyası

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde sağlık görevlileri, kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. Ahmet Atakan, koronavirüs salgınından sonra kan bağışında düşüş yaşandığını söyledi.

Kan ihtiyacını karşılamak üzere 2 gündür kampanya düzenlediklerini belirten Atakan, şöyle konuştu:

"18 ve 65 yaş arasındaki herkes kan verebilir. Kana ihtiyacımız var. Onun için vatandaşların kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. 2 günde Malazgirt'te yaklaşık 130 ünite kan bağışı topladık. İlkbahar ayına girdiğimiz bu günlerde kan ihtiyacımız devam ediyor. Yarın ve ertesi gün Bulanık ilçemizde kan bağışı kampanyamız olacak. Bulanıklı vatandaşlarımız verecekleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracak."