Malazgirt'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı
AA - Veysel Eşin - Güncel
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Muş'un Malazgirt ilçesinde bağlı Konakkuran beldesinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde bağlı Konakkuran beldesinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı.
Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, yaptığı açıklamada, Uluslararası Milli Görüş Yardım Organizasyonunca gönderilen 3 büyükbaş hayvanın kesildiğini söyledi.
Kurban etinin ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını belirten Ömeroğlu, "Bize gönderilen hayvanlarını belde sakinlerine ulaştırmak üzere kestik. Kurbanlıklar hayırseverlerin aldığı hayvanlardı. Biz de kurbanların etini ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Allah onlardan razı olsun." dedi.
AA / Veysel Eşin - Güncel