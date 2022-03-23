Malazgirt'te Diyanet Gençlik Merkezi açıldı - Haberler

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Malazgirt'te Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt'te Diyanet Gençlik Merkezi açıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Diyanet Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Diyanet Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Müftülük tarafından yaptırılan merkezin açılış törenine katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, bu tür yatırımlara önem verdiklerini belirtti.

Demirer, ilçede gençlerin, sosyal ve kültürel alanlarda vakit geçirebilecekleri güzel bir mekanın oluşturulduğunu ifade etti.

İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş ise kaymakamlık ve belediyenin destekleri ile merkezin yapımını tamamlayarak hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile davetliler katıldı.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt, Hisarcık, gençlik, Muş, Güncel, Haberler

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