Malazgirt'te bayramlaşma programı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, katılımcıların ve ilçe halkının bayramını kutladı.

Kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi bayramların toplumsal huzurun, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkıda bulunduğunu belirten Demirer, "Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini diler, tüm İslam aleminin ve özellikle değerli Malazgirtli hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularımla kutlarım." dedi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ise programa katılan konukların ve ilçe halkının bayramını kutlayarak, 2023'te ilçeye doğalgaz çekileceğinin müjdesini verdi.

Demirer, programın ardından beraberindekilerle Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Özel Hareket Büro Amirliği, Malazgirt Devlet Hastanesi ziyaret etti.

Programa, Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.