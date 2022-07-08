Malazgirt'te bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Muş'un Malazgirt ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi trafik denetiminde bulundu. Muş'un Malazgirt ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi trafik denetiminde bulundu. Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın ve İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Ağrı-Patnos kara yolundaki uygulama noktasındaki çalışmaları denetledi. Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtan Demirer, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekiplerin, vatandaşların huzur ve güven içinde yolculuk yapmaları için denetimlerini bayram boyunca sürdürecekleri bildirildi. AA / Veysel Eşin - Güncel Malazgirt Jandarma Muş Güncel Haberler

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