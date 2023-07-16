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Malazgirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

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Muş'un Malazgirt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Kaymakamlık ve Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda stant kuruldu, vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlendiği programın ardından konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. 15 Temmuz belgeselinin izlendiği programın ardından camilerde sela okundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda stant kuruldu, vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlendiği programın ardından konuşan Kaymakam Göksu Bayram, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

15 Temmuz belgeselinin izlendiği programın ardından camilerde sela okundu.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel

Malazgirt Demokrasi Güncel Haberler

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