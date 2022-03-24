Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı Metin Kılıç oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan genel kurulda Metin Kılıç ve Feyzi Kahraman yarıştı.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan seçimde, 121 delege oy kullandı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Adaylardan Metin Kılıç 71 oy alarak Malazgirt Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni başkanı seçilirken, Feyzi Kahraman ise 47 oy aldı.

Seçimin ardından konuşan Kılıç, "Buradan oy kullanmak için gelen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bütün şoförlerimize hayırlı olur. Bize destek olan şoförlere teşekkür ederim." dedi.