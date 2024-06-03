Malazgirt Savaş Alanının Tespiti Projesi Devam Ediyor

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti amacıyla yürütülen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi"nin bu yıl da devam edeceği belirtildi.

Üniversitenin senato salonunda kazı ekibiyle bir araya gelen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, projenin 5. yılında çalışmaların başladığını söyledi.

"Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" fikrinin 2019 yılında ortaya çıktığını ve o dönemde Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığını anlatan Alican, şöyle konuştu:

"4 yıl boyunca her yaz döneminde Malazgirt'te kazı çalışması ve yüzey araştırmaları yaptık. Çok ciddi buluntular elde edildi. Umduğumuzdan çok daha ileri bir noktaya geldik. Muş Alparslan Üniversitesi olarak en başından beri bu projenin içinde yer alıyoruz. Üniversitemizin bütün imkanlarını Malazgirt Projesi'nin gelişmesi ve daha da ilerlemesi için tahsis edeceğiz."

Üniversite olarak bu yıl "Antik DNA Laboratuvarı"nın altyapısını kurduklarını belirten Alican, "Türkiye'de üçüncü laboratuvar olacak. Bu laboratuvarda sadece Malazgirt Savaşı alanı ile ilgili yaptığımız çalışmaların değil, bölgede yapılan kazılardan elde edilen buluntuların da analizini yapmayı hedefliyoruz. Malazgirt'te bir kazı evi çalışmamız var. Malazgirt Projesi, inşallah bu sene çok daha iyi bir noktaya taşınacak." dedi.

"Türkiye'deki ilk savaş alanı arkeolojisini yapıyoruz"

Kazıya bilimsel danışmanlık yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik ise en büyük hayallerinin Malazgirt Zaferi'nin yerinin görünür kılınması ve noktasal olarak tespit edilmesi olduğunu vurguladı.

Kazı çalışmalarının çok başarılı geçtiğini dile getiren Çevik, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'deki ilk savaş alanı arkeolojisini yapıyoruz. 5. yılımızdayız. Savaşa dair 2 önemli veri üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan ilki savaşa ait metal objeler. İkincisi de insan kayıtları. Son 2 yıldır şehitlik olabileceğini düşündüğümüz Malazgirt'in Afşin Mahallesi'nde çalışma yürütüyoruz. 30'a yakın mezar açtık. Açtığımız mezarlardan 25 örneği yaşlandırmak için TÜBİTAK'ın ilgili birimine gönderdik ve bunların tamamı 11. yüzyılı verdi. Bu tarih bizim için 1071, yani savaşın yüzyılı demek."

Çevik, bu yıl 14 Haziran'a kadar yüzey araştırması yapacaklarını bildirerek, "Bu çalışmayı 150 kilometrekarelik geniş bir alanda yürüyoruz. Savaşın nerede olduğu belli ama savaş bir haftalık bir çatışmalar bütünü ve nihai muharebe 26 Ağustos'ta olduğu için daha çok veri ile bunu belgelemek istiyoruz. Çünkü bir sonraki aşaması turizm. Yürüyüş yollarıyla, seyir teraslarıyla, şehitlikleriyle interaktif müzesiyle, Çanakkale Şehitliği'ne gittiğimizde ne görüyor, ne yaşıyorsak aynısını Malazgirt'te de görmek ve yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akademik çalışmaları uluslararası alanda paylaştıklarını söyleyen Çevik, şöyle devam etti:

"Bu yıl Avrupa'nın en önemli Türk-İslam arkeologları, İslam arkeolojisinin teorisyenleri misafirimiz olacak. Malazgirt'in dünya tarihini değiştiren bir hikayesi var. İnşallah çalışmalar bu yıl da verimli geçecek. İlk etapta yüzey araştırması, 1 Temmuz'dan itibaren de kazı yapılacak. Buradan elde edeceğimiz verilerle savaşın noktasal olarak nerede cereyan ettiğine dönük tespitlerimize devam edeceğiz. Geçen yıl Romen Diyojen'in sikkesi, mührü bulundu. Savaşa ait materyaller de kazılarda çıktı. Kısa sürede çok ciddi sonuçlar aldık."