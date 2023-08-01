Malazgirt Kaymakamı Köylerde Biçerdöver Kullanarak Hasat Yaptı

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde biçerdöver kullanarak hasat yaptı. Kaymakam Bayram, çiftçilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çiftçilerin alın terinin ülkeye bereketli kazançlar sağladığını belirtti.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ziyaret ettiği köylerde biçerdöver kullanarak hasat yaptı.

Kaymakam Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Samet Aşkın, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sami Akın ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile Karaali köyünün Bekirhan mezrasına giderek buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

Buradaki çiftçilerle sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bayram, daha sonra biçerdöver kullanarak buğday hasadı yaptı.

Çiftçilerin alın terinin ülkeye bereketli kazançlar sağladığını belirten Bayram, "Malazgirt Ovası'nın toprakları çok bereketli. Bu yıl bol yağışlı geçti. O yüzden çiftçilerimizde verimden memnun. Bu güzel görüntüleri görünce biz de memnun oluyoruz. Allah'tan tüm çiftçilerimize hayırlı hasatlar ve bereketli bir sezon diliyoruz." dedi.

Gün ise Muş'ta tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğunu belirterek, "357 bin hektarlık tarım arazisine sahip bir yer. Şu anda Malazgirt Ovası'nda bereketli bir tarladayız. Bu yıl dekara 500-600 kilogram arası verim tahmin edilmektedir. Bu bereketin gelecek yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.