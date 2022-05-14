Malazgirt Kaymakamı Demirer esnafı ziyaret etti - Haberler

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, esnaf ziyaretinde bulundu.

Demirer, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk ile çarşı esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Esnafı ziyaret ederek istek ve taleplerini dinlediklerini belirten Demirer, "Esnafımıza büyük önem veriyoruz. İlçemizin kalkınması, esnafımızın kalkınması hepimiz için önemlidir. Onların gelişmesine katkı sağlamak bizim görevimizdir." diye konuştu.

İlçe genelinde önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Demirer, vatandaşların daha iyi daha huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Demirer, ziyaret sırasında karşılaştığı çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.