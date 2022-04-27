Malazgirt Kaymakamı Demirer TÜBİTAK sergisine katıldı - Haberler

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Malazgirt Kaymakamı Demirer TÜBİTAK sergisine katıldı

AA - Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt Kaymakamı Demirer TÜBİTAK sergisine katıldı

Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan ve Kızılyusuf köylerine okul ziyaretinde bulundu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisine katıldı.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Oğuzhan ve Kızılyusuf köylerine okul ziyaretinde bulundu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisine katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile Oğuzhan Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Demirer, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisinde öğrencilerin öğretmenlerinin desteğiye hazırladığı projeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Kızılyusuf Köyü İlk ve Ortaöğretim Okuluna geçen Demirer, öğrencilerle okuma saatine katıldı, kitap okudu.

Sınıfları gezen Demirer, öğrencilere kitap hediye etti.

AA / Veysel Eşin - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Bilim Fuarı, Vedat Kaya, Malazgirt, Güncel, Haberler

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